Nieuwe e-sporter van NAC mag in elk geval niet uit Tilburg komen

Niet snel boos worden, een voorbeeld zijn voor anderen en vooral níet uit Tilburg komen: voetbalclub NAC Breda is op zoek naar een nieuwe e-sporter en stelt aan deze speler strenge eisen. Zondag speelden 108 kandidaten een toernooi om uit te maken wie de Bredanaars gaat vertegenwoordigen in de KPN eDivisie. Nu volgt deze week nog een strenge selectieprocedure om te komen tot de definitieve keuze.

"We willen competitief zijn, maar dat is niet het belangrijkste", zegt Jacey Dihal, medewerker van NAC Breda. "Het belangrijkste voor ons is dat we een e-sporter krijgen die bij de club past. Na het toernooi is er daarom nóg een selectieprocedure voor degenen die in de top acht zijn geëindigd. Daar kiezen we dan komende week de nieuwe e-sporter uit."

NAC is terug in de Eredivisie en mag daarom weer automatisch een deelnemer leveren aan de KPN eDivisie waarin het draait om het populaire voetbalsimulatiespel EA FC25. Maar al ben je nog zo goed in het spelletje, niet iedereen die zondag deelnam aan het toernooi komt in aanmerking om de Bredase club te vertegenwoordigen in de digitale competitie. Zelfs de winnaar niet.

NAC gaat niet over één nacht ijs, want imago en persoonlijkheid spelen een grote rol in de zoektocht. "We zoeken eigenlijk het perfecte plaatje voor NAC Breda", vertelt Nieck van Bekkum, scout en straks ook coach van de nieuwe e-sporter. "Natuurlijk moet het een goede speler zijn, maar het moet vooral iemand zijn die sterk in zijn schoenen staat, volwassen is en niet heel snel heel boos wordt."

Maar er is nog een heel belangrijk criterium. "De e-sporter moet NAC een warm hart toedragen", zegt Jacey Dihal. "Idealiter is degene supporter van de club, maar zo niet dan is dat ook prima. Alleen iemand uit Tilburg gaat het niet worden. Die hebben hun eigen club. Iemand uit Rotterdam...? Ook liever niet."

Van de 108 deelnemers die zondag op de Breda University of Applied Sciences de strijd aangaan, denkt niemand aan zijn imago. Ze willen gewoon allemaal winnen. "Ik wil best graag de e-sporter van NAC worden", zegt bijvoorbeeld Shariff. "Ik ben geboren en getogen in Breda en dus supporter van NAC. Als ik het niet als echte voetballer op het veld kan doen, dan maar zo. Ik ben best goed, maar er lopen er hier rond die een stuk beter zijn. Maar misschien heb ik geluk in de knock-outfase."

Deelnemer Stijn kijkt wat beteuterd rond. Hij ligt al vroeg uit het toernooi, terwijl hij de dag ervoor nog gezond had gegeten en zelfs vroeg naar bed was gegaan. "Het is topsport en voeding en slaap is belangrijk voor een e-sporter", zegt hij. "Als je goed in je vel zit, presteer je gewoon beter. Maar je moet vooral geloof hebben in jezelf. Ik heb er echt voor gestreden, maar helaas..."

Uiteindelijk is het de 15-jarige Morris van der Pol die het toernooi wint. Maar of hij de nieuwe e-sporter van NAC wordt, weet hij dus nog niet. De club maakt de keuze in de loop van deze week bekend. Dat kan nog een lastige beslissing worden, want Morris komt namelijk uit... Nijmegen.