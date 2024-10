Tinder is uit, padel-daten is in: ‘Eén koppel woont nu zelfs samen'

Urenlang swipen op een datingapp om de liefde van je leven te vinden? Die tijd is alweer passé. Steeds meer mensen willen elkaar toch weer in het echt ontmoeten, merkt datingcoach Irene van Sprang uit Vught. En wat is een betere manier dan tijdens een potje padel, dacht ze. Irene organiseert speeddates op de padelbaan in Son en dat blijkt een schot in de roos.

Irene heeft een datingbureau en gelooft in actief daten, omdat dat volgens haar comfortabeler en effectiever is. “Een date in een restaurant werkt vaak niet, want dan kunnen er ongemakkelijke stiltes vallen”, legt ze uit. “Als je iets actiefs doet, hoef je elkaar minder aan te kijken en niet constant te praten.” Tel daarbij op dat padel tegenwoordig mateloos populair is en je hebt volgens haar de ideale eerste date. Zelf raakte ze vier jaar geleden verslaafd aan de racketsport. “Ik kwam erachter dat je heel dicht bij elkaar staat en makkelijk contact legt”, zegt Irene. Bovendien is padel volgens haar redelijk snel te leren. “Dus ik dacht, dat is misschien wel iets om meer mee te doen, in plaats van speeddaten aan een tafel.” Drie jaar geleden organiseerde Irene voor het eerst 'Speedpadel' bij haar oude sportclub in Vught. En daar is zelfs een stelletje uit voort gekomen. Cedric en Jenske uit Den Bosch, allebei 38 jaar, leerden elkaar zo kennen en zijn sindsdien onafscheidelijk.

"Ik had nooit verwacht dat ik zo mijn droomvriendin zou ontmoeten."

"Ik had al verschillende datingapps geprobeerd, maar dat werd elke keer niks", vertelt Cedric. "Ik had niet verwacht dat dit wel wat op zou leveren. Maar ik dacht uiteindelijk, laat ik het gewoon proberen." De twee raakten tijdens het toernooi aan de praat en werden uiteindelijk samen ingedeeld als team. "We bleken gedeelde interesses te hebben. Zij woonde in Amersfoort, maar haar ouders in de buurt van Den Bosch." De twee wisselden nummers uit, gingen daten en kregen een relatie. “Ik kreeg iedere keer updates van ze en hoorde eind vorig jaar dat ze zijn gaan samenwonen", vertelt Irene enthousiast. "Harstikke leuk dat ze na jaren online zoeken eindelijk wel het geluk hebben gevonden op de padelbaan. Als je elkaar live ontmoet werkt het soms toch beter.” Daar is Cedric het mee eens. "Wij gingen er allebei heel relaxed in en dan is het extra leuk als je zo je droomvriendin ontmoet", zegt Cedric. "Tijdens zo'n date praat je gewoon wat makkelijker en zie je meteen hoe iemand is. En als het niks is, loop je gewoon weer verder."

"De meeste hebben nu al gezegd dat ze de volgende keer weer mee willen doen."