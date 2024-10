Oud-voorzitter Supportersvereniging PSV overleden: 'Ger, we gaan je missen'

Ger van Os, oud-voorzitter van de supportersvereniging van PSV, is op 85-jarige leeftijd overleden. Van Os was van 1993 tot 2010 voorzitter van de vereniging en in 2012 werd hij tot erelid benoemd. De vereniging is Van Os 'zeer dankbaar voor alles wat hij voor de vereniging en de PSV-supporters heeft betekend.'

Van Os was altijd tussen de supporters te vinden. In 1993 werd hij voorzitter van de Supportersvereniging PSV. Hij organiseerde de grote supportersfeesten en hij zette zich in voor de belangen van voetbalsupporters. De periode waarin Van Os voorzitter werd, was een roerige tijd. De Eindhovense voetbalclub werd steeds commerciëler, waardoor de rol van de Supportersvereniging ingrijpend veranderde. Ondanks dat wist de vereniging onder leiding van Van Os haar rol binnen PSV te verstevigen. Van Os had al langere tijd een broze gezondheid. Op 85-jarige leeftijd is hij overleden. De supportersvereniging en PSV wensen zijn vrouw, dochters, kleindochter en alle andere nabestaanden veel sterkte toe.