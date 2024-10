Zwaargewonde bij ernstig auto-ongeluk, weg bezaaid met brokstukken

Op de kruising tussen de Rondweg en de Europalaan in Bladel is maandagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Twee auto’s botsten daar op elkaar en een van de bestuurders is daarbij zwaargewond geraakt. De weg lag bezaaid met brokstukken en was urenlang afgesloten voor onderzoek.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier ’s nachts. Een van de auto’s reed vol in de flank van de andere auto. Het zwaargewonde slachtoffer is door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Omdat er een gasinstallatie lek was geraakt in de auto, deed de brandweer dat met ademlucht op. Een traumahelikopter kwam ook naar de plek van het ongeluk toe. Trauma-artsen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Die is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het Forensisch Team van de politie doet onderzoek. De kruising was lange tijd volledig afgesloten voor dat onderzoek en het opruimen van de ravage.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.