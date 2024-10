Deelnemers krijgen verkeerde medaille na (halve) Marathon Eindhoven

Bij de ASML Marathon in Eindhoven zijn zondag bij de finish verkeerde medailles uitgedeeld. Sommige lopers die ruim 42 kilometer in de benen hadden, werden daarvoor beloond met 'slechts' een medaille voor de halve marathon. Of andersom: lopers die 21,1 kilometer renden, kregen soms een plak voor de dubbele afstand. "We willen dit natuurlijk oplossen", zegt de organisatie maandag.

Anouk Lambregts Geschreven door

Iedereen die een verkeerde medaille kreeg en mee naar huis heeft genomen, kan daarom volgens een woordvoerder contact opnemen met de organisatie. Via de post krijgen ze vervolgens de juiste medaille alsnog toegestuurd. De medailles werden zondagmiddag uitgereikt door vele vrijwilligers van de marathon. "Alle afstanden lopen door elkaar, en kunnen tegelijk finishen. Ook was het op sommige momenten heel erg druk. Ik verwacht dat er daardoor iets fout is gegaan", zegt de woordvoerder. Daarbij leken de medailles volgens haar dit jaar veel op elkaar. "Voor de komende edities gaan we kijken of we ervoor kunnen zorgen dat de verschillende medailles beter te herkennen zijn." Op sociale media schrijven deelnemers dat ze nét op tijd zagen dat ze een verkeerde medaille kregen. "Ik had de medaille voor de hele al om mijn nek, maar voor die van de halve moest je een stuk verder lopen", schrijft iemand bijvoorbeeld.

"Ik heb veel hardloopevenementen meegemaakt, maar dit sloeg nergens op."