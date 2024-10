Deel van A58 week lang dicht voor onderhoud, uur extra reistijd

De A58 is vanaf donderdag een week lang afgesloten tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok. Op de weghelft in de richting van Roosendaal wordt dan aan de weg gewerkt. Automobilisten die in deze richting rijden, moeten rekening houden met flinke vertraging.

Het onderhoud is volgens Rijkswaterstaat nodig voor een vlotte en veilige doorstroming. De rijbanen krijgen nieuw asfalt, de zogeheten voegovergangen worden vervangen en op sommige gedeeltes van de snelweg krijgt de vangrail een onderhoudsbeurt. Tijdens de werkzaamheden zijn er ook een aantal op- en afritten op dat traject afgesloten: Oprit Bergen op Zoom-Oost (27) van de A58 richting Roosendaal

Parkeerplaats Wouwse Tol Zuid met aangrenzend tankstation

Op- en afrit Heerle (26) op de A58 richting Roosendaal

Op- en afrit Wouwse Plantage op de A58 richting Roosendaal

Oprit Bergen op Zoom (28) van de A4 richting Roosendaal en Rotterdam De oprit Bergen op Zoom-Noord (27) van de A4 richting Roosendaal en Antwerpen is nog een paar dagen langer dicht. Die oprit is afgesloten tot maandagochtend 28 oktober vijf uur. Er worden omleidingen ingesteld.