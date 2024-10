Tranen bij gestopte Boy van Poppel: 'Dacht dat ik het nieuws had verwerkt'

Het is een emotionele periode voor Boy van Poppel. De 36-jarige wielrenner uit Moergestel maakte vorige week bekend te stoppen met zijn profcarrière en dat leverde hem veel steunbetuigingen op. "Ik dacht dat ik het stoppen al een plaatsje had gegeven. Maar al deze reacties komen toch hard binnen."

Met zijn 36 jaar zat Boy in de herfst van zijn loopbaan. Bij een valpartij tijdens een koers in maart van dit jaar brak hij een rugwervel en daarvan herstelde hij niet meer volledig. "In mijn hoofd wilde ik nog heel graag doorgaan en ik heb echt geprobeerd om terug te komen. Mijn lichaam zei echter dat het niet meer ging. Mijn hoofd was een soort tijdbom die op een gegeven moment afging", zegt hij in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune.

"Voor mijn gevoel was het te vroeg om te stoppen."

Het accepteren vond hij in het begin heel moeilijk. "Voor mijn gevoel was het te vroeg om te stoppen. Ik was graag nog één of twee jaar doorgegaan, het ging zo goed. Ik had een paar doelen, zoals mijn ploeggenoot Arne Marit van Intermarché-Circus-Wanty te helpen om een goede sprinter te worden. Het leek me mooi, voor hem en voor mezelf, om een overwinning met Arne te pakken."

"Mooie reacties zorgden bij mij voor tranen."

Boy was na het oplopen van zijn blessure een tijdje van de radar, maar kreeg regelmatig de vraag hoe het met zijn herstel ging. "Al een tijdje wist ik dat ik zou stoppen, maar na al die vragen vond ik het tijd om het met de rest van de wereld te delen. Ik dacht dat ik het had verwerkt, maar al die mooie reacties zorgden bij mij voor tranen. Het is een belangrijk deel van mijn leven dat ik afsluit." Al vanaf zijn tiende zat de zoon van oud-prof Jean-Paul en broer van de rappe Danny op de fiets. "Het was altijd mijn grote doel om te fietsen. Ik was de zolder aan het opruimen en kwam toen allemaal bekers en kampioenstruien tegen. Dat ik zoveel mooie dingen heb bereikt, was ik al een beetje vergeten. Ik ben er best trots op. Tijdens mijn carrière heb ik me altijd voorgenomen om er alles voor te doen en er alles uit te halen."

"Een nieuwe uitdaging, de wereld ligt voor me open."