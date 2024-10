Skiester Noa tussen de wereldtoppers aan de start van het winterseizoen

Skiën tussen de wereldtoppers. Dat is het leven van skiester Noa Rabou (20) uit Vught. In de zomer traint ze in Nederland zodat ze sterk en fit genoeg is voor het winterseizoen in Oostenrijk. Want ze wil graag de beste worden.

Floor Jansen Geschreven door

In november vertrekt Noa weer naar Oostenrijk voor het aankomende winterseizoen. "Ik ga vooral heel veel trainen, zodat ik zo goed mogelijk voorbereid ben op mijn wedstrijden. Ik ben me nu aan het kwalificeren voor het WK", zegt Noa. "Mijn doel is natuurlijk de Olympische Spelen, net als bijna elke topsporter. Ik ga mijn best doen om er in 2026 te staan. Daarvoor moet ik nog wel heel veel trainen en een flinke stap maken. De Olympische Spelen van 2030 lijken me reëler", vertelt de Brabantse. Een Nederlander op de ski's op het hoogste niveau komt niet zo vaak voor, wat de missie van Noa bijzonder maakt.

Het skiën begon voor Noa toen ze met haar ouders op skivakantie ging. "Ik vond het skiën eerst eigenlijk helemaal niet leuk, maar mijn vader zei dat ik het gewoon moest proberen, en zo ben ik erin gerold. Gelukkig vond ik het daarna wel heel leuk." Noa vond het zelfs zo leuk dat ze op haar veertiende in haar eentje naar Oostenrijk vertrok om zich volledig te kunnen focussen op het skiën. Ze ging daar naar het skigymnasium en heeft vorig jaar die opleiding afgerond. "Het was echt moeilijk om in mijn eentje naar het buitenland te gaan. Ik twijfelde ook echt of ik het wel moest doen. Maar ik dacht: ik kan beter spijt hebben dat ik het wel gedaan heb dan spijt hebben dat ik het niet gedaan heb."

In Nederland traint Noa met oud-topjudoka Koen van Meurs bij CrossFit Duketown in Den Bosch. "Ik wil de top van de wereld in het skiën bereiken, daarom ben ik in de zomer vooral fysiek aan het trainen, zodat ik er in de winter helemaal tegenaan kan", zegt de Brabantse. Trainer Koen is erg trots op Noa: "Het is ontzettend mooi en leuk om met een atleet zo'n traject aan te gaan en dit samen te doen. De drive van Noa is enorm; die kom je niet vaak tegen. Ze zal nooit zeggen dat het te veel is of vragen of het minder mag. Voor mij is het natuurlijk ook een droom als ik Noa ooit op de Olympische Spelen mag zien."

