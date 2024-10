Niemand wil Sushi adopteren, tranentrekkende video van asiel gaat viral

Ieder dier verdient een thuis. Dat is waar Dierentehuis Den Bosch zich voor inzet. De dierenopvang probeert daarom dieren onder de aandacht te brengen met video's op TikTok. Eén van deze video's heeft nu bijna een miljoen views gehaald en maar liefst 65.000 likes: een record voor het dierentehuis.

In de video is te zien hoe Nala uit haar hok wordt gehaald en vrolijk langs de andere honden huppelt. Deze labrador is na een paar dagen in het tehuis al geadopteerd. Terwijl labrador Nala blij langs de andere honden loopt is te zien hoe de andere viervoeters afscheid van haar nemen en haar veel plezier wensen bij haar nieuwe baasje. De honden die Nala uitzwaaien zijn de honden die al het langst wachten op een nieuw thuis.

Het dierentehuis is erg actief op TikTok. Het haalt wel vaker veel views, maar bijna een miljoen had het niet eerder. In de viral op TikTok zijn die honden te zien die al het langst wachten op adoptie. "We proberen zo extra aandacht te vragen, juist voor deze honden", vertelt Maud Kuijs van Dierentehuis Den Bosch. "Misschien bereiken we zo wel iemand die een van de honden wil adopteren."

De TikTok's doen hun werk goed. Dierentehuis Den Bosch ziet flinke pieken in het aantal websitebezoekers op het moment dat er een video op TikTok geplaatst wordt. Onder de video staan veel reacties van mensen die graag langs willen komen om de honden te bekijken, maar of er ook daadwerkelijk afspraken gemaakt zijn naar aanleiding van de video wordt niet bijgehouden.

Iedereen houdt van Sushi

Een van de hoofdrolspelers uit de recordvideo is Sushi. Dit is de hond die het langst in het asiel in Den Bosch zit. Hij zit er nu 665 dagen. Bijna alle reacties onder de video gaan over deze lief uitziende hond. "Waarom wil niemand Sushi?" en "Hoe kan Sushi daar al zo lang zitten?", zijn hiervan voorbeelden.

Maar waarom wil niemand Sushi? Sushi is een Akita. Een speciaal hondenras dat niet heel makkelijk is, legt Maud uit. Je moet dus aan veel regels voldoen om Sushi te mogen adopteren. Ook laat Sushi zich niet van zijn beste kant zien als er mensen voor hem komen kijken. "Sushi heeft het hier veel te goed naar zijn zin. Hij wil hier niet weg", denkt Maud.