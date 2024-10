Tranen bij Angelique want ze mag geen matroos zijn: 'Ben blijkbaar te dik'

Ze heeft haar diploma op zak, maar toch mag ze nog niet officieel aan de slag als matroos. Na een medische keuring is Angelique van Enk (42) uit Prinsenbeek namelijk afgewezen voor de scheepvaart. Haar gewicht is het probleem. “Ik ben blijkbaar te dik voor mijn werk”, zegt ze.

Om haar man bij te staan op het binnenvaartschip Stella Maris, dat zand en grind vervoert tussen Breda en Born, laat Angelique zich in 2022 omscholen tot matroos. Zo kan ze hem helpen in de periode dat zijn Filipijnse matroos vakantie heeft, vertelt de voormalig horecamedewerkster. Het scheelt volgens haar vijfduizend euro per maand, het salaris dat de matroos verdient. Maar een medische keuring gooit nu roet in het eten.

“Mijn eerste reactie waren tranen.”

Tijdens de medische keuring wordt onder meer gekeken naar overgewicht. Dat leidt in de scheepvaart namelijk tot toenemende problemen, ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zo zijn schippers soms te zwaar om zichzelf of een ander te redden in het geval van een calamiteiten of zijn ze na een paar passen al kortademig, waardoor het risico op ongevallen wordt verhoogd. De keuring valt onder internationale richtlijnen, die zijn ingesteld om de veiligheid aan boord van een schip te waarborgen.

Angelique aan boord van het schip van haar man (foto: Niek de Bruijn).

Tijdens de medische keuring werd de zogenoemde body mass index (BMI) van Angelique gemeten. Met een lengte van 1,76 meter en een gewicht van 130 kilo kwam deze uit op 42. Hiermee valt ze in de categorie morbide obesitas, een chronische aandoening. “Ik ben blijkbaar te dik voor mijn werk”, zegt ze. Een BMI tussen de 18,5 en 25 wordt door de Wereld Gezondheids Organisatie als normaal gezien. Omdat de in Raamsdonksveer opgegroeide Angelique vroeger erg gepest werd vanwege haar ‘maatje meer’, doet het besluit haar veel pijn. “Mijn eerste reactie waren tranen”, vertelt ze. Ze vindt het van de zotte dat ze enkel op basis van haar BMI is afgekeurd. “Ik heb overgewicht, maar dat heeft de helft van Nederland.” Ze vindt dat er gekeken moet worden naar wat iemand wel en niet kan. Zonder fysieke beperkingen pleegt ze bijvoorbeeld onderhoud aan het schip van haar man. Een taak die ze wél mag uitvoeren.

"Een maagverkleining is op dit moment mijn enige redding."

Van haar opleidingsinstituut hoorde ze voor en tijdens de opleiding niks over de medische eisen waaraan zij moet voldoen als matroos. “Dat maakt me verdrietig en boos. Ik heb mijn matrozendiploma netjes in huis, maar ik mag geen matroos zijn.” Om officieel als matroos aan de slag te kunnen, ondergaat Angelique nu in november een maagverkleining. Een dieet heeft haar namelijk niet verder geholpen. “Het is op dit moment mijn enige redding, wil ik mijn beroep kunnen uitoefenen."

Eén van de taken die Angelique wel mag uitvoeren, is het schoonmaken van het schip (foto: Niek de Bruijn).

Na haar maagverkleining, moet Angelique weer een medische keuring ondergaan. Die staat pas in januari gepland. In de tussentijd kan ze niet al tijdelijk goedgekeurd worden, laat een woordvoerder van de ILT weten. “De keuring gaat uit van de situatie op dit moment. Angelique zou dan niet aan de eisen voldoen."

"Als ik afval, word ik echt wel goedgekeurd."