Op heterdaad betrapte inbreker wordt met taser in de boeien geslagen

Een op heterdaad betrapte inbreker in Roosendaal bood zondag op maandagnacht zoveel weerstand bij zijn arrestatie dat de politie een stroomstootwapen moest inzetten om de man te kunnen arresteren. De man had onder meer paspoorten gestolen.

Een 50-jarige bewoner zag bij thuiskomst rond half een dat zijn woning helemaal overhoop lag. De man belde daarop direct de politie.

Toen agenten de woning doorzochten, troffen ze een 25-jarige Poolse man aan op het balkon. De man weigerde zich zonder slag of stoot over te geven waardoor een van de politieagenten zich genoodzaakt voelde om zijn stroomstootwapen te gebruiken.

Daarna kon de inbreker worden geboeid en is hij meegenomen naar het bureau. Later bleek dat hij onder meer paspoorten had gestolen. Ook was hij in het bezit van verdovende middelen.

De bewoner heeft aangifte gedaan. De politie doet verder onderzoek naar de inbraak.