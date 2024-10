Einde van een tijdperk voor Hutten Catering: 'Dochters wilden niet verder'

Hutten, een bekend familiebedrijf uit Veghel, wordt overgenomen door de grote cateraar Albron. Eigenaar Bob Hutten had gehoopt dat zijn dochters het bedrijf zouden overnemen, maar zij hebben besloten dat niet te doen. Maandag zijn de bijna 2.400 medewerkers en opdrachtgevers van Hutten op de hoogte gesteld van de overname.

Bob Hutten meldt op zijn website dat hij al maanden nadenkt over de toekomst van het bedrijf. Nadat hij had gehoord dat zijn dochters de zaak niet van hem wilden overnemen, is hij gaan zoeken naar een geschikte overnamepartner. "Ik geloof dat we die met Albron hebben gevonden," zegt hij.

ASML en PSV

Hutten deed jarenlang de bedrijfscatering voor onder andere ASML en het Philipsstadion van PSV. Het bedrijf kwam Albron vaak tegen als concurrent, maar de laatste jaren ook als partner. Volgens Hutten zijn ze daardoor goed op elkaar ingespeeld, wat volgens de Veghelse cateraar zal zorgen de voor continuïteit van het bedrijf en zekerheid voor de bijna 2400 medewerkers die Hutten in dienst heeft.

Adviseur

De overname zal naar verwachting in november worden afgerond. Mark Hartmans, de huidige commercieel directeur van Albron, neemt de dagelijkse leiding van Hutten op zich. Bob Hutten blijft betrokken bij het bedrijf als adviseur en ambassadeur.