Expats ruilen massaal hun rijbewijs om voor Nederlands exemplaar

Hoogopgeleide kenniswerkers in Brabant ruilen massaal hun buitenlandse rijbewijs om voor een Nederlands exemplaar. Zonder examen te doen. In nog geen drie jaar tijd hebben ongeveer tienduizend kenniswerkers van buiten de EU hun rijbewijs in Brabant omgewisseld. Een ruime verdubbeling vergeleken met de drie jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) die verantwoordelijk is voor de registratie van rijbewijzen. Eerder uitten rijschoolhouders grote zorgen over het rijgedrag van expats in de regio Eindhoven.

Kenniswerkers kunnen via een belastingtechnische regeling uit 1995 hun rijbewijs zonder Nederlands rijexamen omruilen. Deze regeling geldt alleen voor hoogopgeleide werknemers van buiten de EU die minimaal 46.000 euro bruto per jaar verdienen. Schoonmakers uit India zijn bijvoorbeeld uitgesloten. Het doel van de regeling was om meer hoogopgeleide buitenlandse werknemers naar ons land te lokken. Rijbewijs bij pakje boter

Voor het omwisselen van het rijbewijs hoeven ze in Nederland niet meer op examen. Rijschoolhouders vinden dat ze hier nog niet de weg op kunnen. "Veel kenniswerkers hebben het rijbewijs lokaal bij een pakje boter gekregen", zei John Dekker van de gelijknamige rijschool in Eindhoven eerder tegen Omroep Brabant. Spookrijden

Met 40 of 50 kilometer per uur invoegen op de snelweg, van rijstrook wisselen zonder te kijken en zelfs spookrijden. Dit zijn volgens rijschoolhouders enkele van de veelgemaakte fouten door kenniswerkers die hun rijbewijs buiten de EU hebben gehaald. In 2017 waren het nog maar 741 kenniswerkers van buiten de EU die in Brabant hun rijbewijs omwisselden voor een Nederlands exemplaar. Vorig jaar waren het er in onze provincie al 4138.

De RDW houdt bij hoeveel kenniswerkers van buiten de EU hun rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Voor Noord-Brabant zijn dat er: 2019: 1708 2020: 1546 2021: 1542 2022: 3167 2023: 4138 2024: 2351