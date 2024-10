Jongens plegen overval op telefoonwinkel, politie zoekt daders

Twee jongens hebben dinsdagochtend een telefoonwinkel van Ritel overvallen aan het Markthof in Etten-Leur. Ze reden na de overval weg op een scooter. De politie is nog op zoek naar het tweetal.

Het tweetal ging de winkel om tien over tien in de ochtend binnen. Na de overval reden ze weg op een zwarte scooter. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt.

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat er dinsdagochtend onderzoek wordt gedaan in de winkel. De winkel is daarom tijdelijk dicht.

Signalement

De politie heeft een signalement verspreid. Het gaat om twee lichtgetinte jongens. Ze droegen zwarte helmen en zwarte trainingspakken. Ze hadden ook een grote witte tas bij zich met zwarte strepen erop.