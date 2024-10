Poging tot verkrachting 85-jarige vrouw: dader (77) krijgt twee jaar cel

De 77-jarige Yassin D. uit Den Bosch is veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij een vrouw van 85 heeft geprobeerd te verkrachten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Ondanks zijn hoge leeftijd moet de man gewoon zijn celstraf uitzitten.

De rechtbank neemt het de man, die oorspronkelijk uit Irak komt, extra kwalijk dat hij beschuldigingen bleef ontkennen en kwam met een ongeloofwaardige verhaal waarin hij de schuld bij de vrouw legde. De verklaring van de 85-jarige vrouw is betrouwbaar, vindt de rechtbank, ondanks haar lichte dementie.

Pyjama

Zo heeft zij de penis van verdachte nauwkeurig omschreven, heeft zij verklaard dat verdachte, toen hij naar haar woning kwam, een mango bij zich had en heeft zij de pyjama van verdachte, toen hij aan haar deur kwam, accuraat en tot in detail beschreven.

Blauwe plekken

De verkrachtingspoging vond plaats op 11 september vorig jaar in het seniorencomplex in Den Bosch, waar beiden woonden. Ze gingen samen wat thee drinken bij Yassin en toen zou hij de vrouw seksueel hebben benaderd. De vrouw gaf aan dat niet te willen, maar later kwam hij, in pyjama, naar haar huis. Daar randde hij haar aan en probeerde haar te verkrachten. Het DNA van de man werd gevonden op het lichaam van de vrouw en ook had zij blauwe plekken.

Eerst ontkende D. het verhaal, maar toen hij werd geconfronteerd met zijn eigen DNA kwam hij met het verhaal dat de vrouw hem juist had aangerand, waardoor zijn DNA op haar terecht is gekomen.

Yassin werd ook verdacht van verkrachting, maar daar ziet de rechtbank niet genoeg bewijs voor, omdat de vrouw daar wisselend over heeft verklaard.

Leeftijd

De advocaat van Yassin pleitte ervoor om hem, gezien zijn leeftijd, niet meer op te sluiten. Maar, de rechtbank vindt dat in de gevangenis prima rekening kan worden gehouden met de medische aandoeningen en de leeftijd van de man.

Een contactverbod vond de rechtbank niet nodig. Yassin heeft nooit meer contact gezocht met de vrouw en woonde de afgelopen tijd, toen hij op vrije voeten was, niet meer in hetzelfde complex.

De man moet wel 4000 euro schadevergoeding aan de vrouw betalen.