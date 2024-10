Intieme soloshow voor Floor Jansen in Nederlandse theaters

Zangeres Floor Jansen uit Goirle gaat de theaters in met een eigen show: Strijdlust. Daarmee tourt de leadzangeres van de Finse band Nightwish in september en oktober volgend jaar solo langs tien Nederlandse theaters. Jansen noemt het 'een droom die uitkomt en een nieuw hoofdstuk in haar reis'.

Door in kleine theaters op de treden wil de zangeres haar verhaal 'op een hele nieuwe manier delen'. Normaal gesproken staat ze met Nightwish op metalpodia over de hele wereld.

"Strijdlust is niet zomaar een show. Ik zal openhartig vertellen over mijn strijd tegen kanker, de vreugde van het moederschap en de wervelwind van mijn muziekcarrière", schrijft ze op Instagram. Dat doet ze via muziek en gesproken woord, allemaal in het Nederlands.

In oktober 2022 kreeg Jansen de diagnose borstkanker, daar is ze inmiddels van hersteld. Vorig jaar beviel ze van haar tweede dochter.

Eerdere concerten

Het is niet de eerste keer dat Jansen solo optreedt. In 2020 en 2023 gaf ze al een reeks concerten en trad ze op in meerdere Nederlandse poppodia en AFAS Live. Vorig jaar stond ze ook in het voorprogramma van de Amerikaanse metalband Metallica.

Haar nieuwe tour brengt haar onder meer naar het Muziekgebouw in Eindhoven, Carré in Amsterdam en de Oosterpoort in Groningen.