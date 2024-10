1,5 miljoen Brabanders wonen sinds vandaag in een Nationaal Park

Woon je tussen Den Bosch, Helmond, Eindhoven, Tilburg en Breda, dan ben je sinds deze dinsdag inwoner van het Van Gogh Nationaal Park. Het gebied tussen die steden is door de overheid officieel erkend als Nationaal Park. Vier vragen met antwoorden geven een inkijkje wat dat betekent voor de mensen die er leven.

Daarnaast wordt het makkelijker om vanuit je huis de natuur in te gaan. Boeren spelen daarin een belangrijke rol. Het is de bedoeling dat zij een deel van hun land openstellen voor wandelaars en dat ook onderhouden. Daar krijgen ze geld voor. Eigenlijk worden ze dus een beetje boswachter. En het erf van boeren? Dat kan het startpunt worden van een wandelroute.

Wat ga ik daarvan merken? De gevolgen van wonen in een Nationaal Park merk je niet meteen, maar op termijn zal de omgeving om je heen groener worden. Er wordt bijvoorbeeld 1000 kilometer aan heggen aangelegd op het platteland. "We gaan Brabant letterlijk behagen. We willen de heggen en houtwallen die we ooit hadden uiteindelijk weer terugbrengen", zegt Frank van den Eijnden, operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park. Ook komen er poeltjes en bomen bij en worden woonwijken groener.

Waarom dan een Nationaal Park?

"Er moeten een hoop huizen in Brabant worden gebouwd", legt Van den Eijnden uit. "Tegelijkertijd moet de infrastructuur worden verbeterd en moeten boeren milieuvriendelijker gaan werken. Ondertussen staat het landschap ook nog onder druk. Door met zo'n tachtig partijen samen te werken, staan we sterker en wordt het makkelijker om financiering te vinden. Samen gaan we voor een groen, gezond en mooi landschap."

De natuur wordt dus beter beschermd, maakt dat het moeilijker om huizen te bouwen?

Nee, want er is geen 'planologische doorverwerking' voor dit gebied. Er is gekozen voor een Nationaal Park 'nieuwe stijl'. "Het is een nieuwe vorm waarin het landschap dat we met elkaar tot Nationaal Park benoemen, de rechten behoudt die het heeft. Dus Natura 2000 gebieden blijven dat. En landbouwgebieden blijven landbouwgebieden. Als we het 'oude stijl' zouden doen, dan zouden we overal belemmerende maatregelen gaan opleggen. En dat is precies wat we niet willen."

Waar betalen we dit van?

Behalve van subsidies, is het idee dat ook het bedrijfsleven gaat meebetalen. In de omgeving van een onderneming en op plekken waar het personeel woont, zouden bedrijven bijvoorbeeld bij kunnen dragen aan de kosten voor de aanleg van heggen en wandelpaden. "Het grootste kapitaal van bedrijven is hun personeel. Voor ondernemers is het van belang dat medewerkers goed en gezond kunnen leven en daarom dus ook in een groene omgeving kunnen wonen."