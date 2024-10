Blinde bowler raakt begeleider kwijt en daarmee zijn kans op een strike

Jan Nijssen (60) uit Breda is blind en toch is hij al negentien jaar een fanatieke bowler. Elke zondag is hij op de bowlingbaan te vinden, maar daar dreigt een einde aan te komen. Begeleidster Anne stopt er noodgedwongen mee en er is nog geen opvolger. Nog even en de verstandelijk beperkte Jan kan geen strike meer gooien.

"Ik ga met pijn in mijn hart weg", vertelt Anne. "Vooral ook omdat ik niet weet bij wie ik Jan achterlaat, want er is niemand om het over te nemen. Het is moeilijk, maar het moet."

Elke zondag is Jan met een groep mensen met een beperking te vinden op de banen van het bowlingcentrum in Breda. Omdat Jan blind is, krijgt hij persoonlijke begeleiding van Anne van Ooijen (26). Die doet dat al twaalf jaar, maar moet ermee stoppen omdat ze verhuist naar een plek ver buiten Breda.

"Iets naar rechts en een klein beetje naar voren", zegt Anne tegen Jan. "Ja, zo is het goed, gooien maar." Jan Nijssen gaat door de knieën en rolt de bowlingbal met alle kracht die hij heeft de baan op. Het is een goeie worp, want alle pins gaan om. "Een strike", glundert Jan en de handen gaan omhoog.

Bij een blind iemand denk je niet snel aan de bowlingsport. En zonder begeleiding gaat dat natuurlijk ook niet. "Het is best moeilijk als je de kegels niet ziet", vertelt Jan. "Anne moet me helpen, want ik kan het niet alleen. Maar ik ben er goed in en kan hard gooien. Ik gooi vaak een strike ja, elke week wel een keer. Dan gooi ik ze allemaal om en dan ben ik blij."

Anne geeft de volgende bowlingbal aan. Het gaat automatisch, want er is na al die jaren een waarneembare klik en veel vertrouwen tussen de twee. "Ik vind het jammer dat Anne weggaat", zegt Jan die in het geval van deze worp alles mist. "Ik weet niet hoe het verder moet en hoop dat er iemand anders komt, want ik wil graag blijven bowlen."

Dat er nog geen opvolger voor begeleidster Anne is gevonden, ligt als een steen op de maag van Harry van der Avoort, directeur van de stichting Bredase Aangepaste Sporten (BAS). De stichting organiseert verschillende sporten in Breda en omgeving waaronder de bowlingmiddag. "Voor Jan is bowlen een heel belangrijk iets, want dit is nog het enige uitstapje voor hem in de week. Omdat de persoonlijke begeleiding weg is, krijgt Jan minder aandacht dan voorheen. Ik moet wekelijks kijken wie hem helpt. We hebben dus dringend een nieuwe vrijwilliger nodig. Maar daarvan zoeken we er wel meer."

Overal is tegenwoordig een tekort aan vrijwilligers, maar mensen zoals Jan hebben dit extra hard nodig. En volgens Anne krijg je er veel voor terug. "De glimlach om Jan zijn mond als hij lekker kan bowlen en af toe een strike gooit, is heel mooi om te zien", zegt ze. "Dan is Jan gelukkig. En dan ben ik het ook."