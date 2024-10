ASML publiceert per ongeluk cijfers en die zijn niet best: aandeel keldert

Chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven is dinsdag in een uur tientallen miljarden euro's minder waard geworden. Door vroegtijdig uitgelekte kwartaalcijfers is het aandeel van ASML hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs. De daling ging op een bepaald moment zo hard dat de handel tijdelijk werd stilgelegd. Dit gebeurt alleen bij zeer grote koersdalingen.

De cijfers hebben kort op de site van ASML gestaan, maar zijn na een half uur weer weggehaald. Dit is een dag te vroeg, want de resultaten van chipmachineproducent ASML zouden eigenlijk woensdagochtend voor het openen van de markten worden gepubliceerd. ASML zegt dat de vroegtijdige publicatie te wijten is aan een 'technische fout'.

Direct na de ontdekking, kort voor half vijf dinsdagmiddag, raakte het aandeel in een vrije val. Aan het eind van de dag kostte een aandeel 668,10 euro, bijna 16% minder dan maandag.

Uitverkoop

Volgens het concern uit Veldhoven bedroeg het aantal nieuwe orders voor haar machines 2,6 miljard euro. Dat was een kwartaal eerder nog bijna 5,6 miljard euro. Deze verwachting valt beleggers tegen. Ook de verwachtingen voor het aankomende jaar waren lager dan waar de markt op rekende en dus ging het aandeel in de uitverkoop.

ASML is een van de grootste fondsen in de Amsterdamse AEX, de index van de 25 beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Door de scherpe daling van ASML dook ook de AEX in de min en zakte met 2,5%.

Ondanks de scherpe koersdaling van dinsdag is de marktwaarde van ASML, dat is de waarde van alle aandelen opgeteld, nog steeds ruim 280 miljard euro. Dat is meer dan bijvoorbeeld olieconcern Shell, goed voor ruim 200 miljard euro.