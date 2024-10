Brouwer van Oranjeboom-bier verkocht aan Belgische concurrent

United Dutch Breweries, het Bredase bedrijf achter onder meer het biermerk Oranjeboom, komt in handen van Belgische branchegenoot Brouwerij Martens. Met de overname hoopt de Brouwerij Martens beide bedrijven sneller te kunnen laten groeien.

Andere merken van het Bredase bedrijf zijn onder andere 3 Horses, Atlas en Royal Dutch.

Brouwer

Hoeveel de Belgische investeerder Gimv en het management voor United Dutch Breweries betaald hebben gekregen, is niet bekendgemaakt. Zij kochten het bierbedrijf in 2015 samen van de Nederlandse investeerder Egeria.

United Dutch Breweries besteedt het brouwen van bier uit aan andere partijen en verzorgt zelf de marketing, logistiek en verkoop in meer dan honderd markten. Volgens Gimv is de aandacht de afgelopen negen jaar verlegd naar innovatie en groei, in plaats van vooral verkoopvolumes.