Enorme wachtrij op station Den Bosch, want er rijdt geen trein naar Utrecht

Er rijden woensdag de hele dag geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht door werkzaamheden. De NS zet daarom bussen in tussen Geldermalsen, Zaltbommel en Den Bosch. Dat zorgt woensdagochtend op het station in Den Bosch voor een enorm lange wachtrij voor de bus naar Utrecht.

De NS verwacht dat de werkzaamheden pas in de nacht naar donderdag zijn afgerond. Het bedrijf zet in de tussentijd bussen in, maar waarschuwt voor drukte en langere wachttijden bij de bushaltes op de stations. Op het station van Den Bosch staat woensdagochtend inderdaad een ellenlange rij voor de bus naar Utrecht .

Omreizen

Volgens de NS gaat het om herstelwerkzaamheden, maar waarom die nodig zijn, is onduidelijk.

Reizigers die geen zin hebben in een wachtij, kunnen met de trein omreizen via Nijmegen. Wie vanuit Eindhoven of Tilburg naar Amsterdam wil met de trein, kan ook via Rotterdam reizen.