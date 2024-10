Leerlingen bewegen niet genoeg, deze school heeft de oplossing

Springend, rennend en huppelend. Zo brengen leerlingen van basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen hun zogeheten dynamisch lesdag door. En daarmee zien hun lessen er heel anders uit dan die op de meeste basisscholen. "Het is veel leuker dan rekenen in de klas", vertelt een leerling enthousiast. Deze manier van lesgeven is voor deze school dé uitkomst om leerlingen meer te laten bewegen.

Floor Jansen Geschreven door

Tijdens deze lesdag worden de standaardlessen gecombineerd met interactieve lessen en bewegend leren. "We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school genoeg bewegen. We proberen daarom bewegen en actief bezig zijn te combineren met de standaard lesstof", vertelt Mitchel Fitters, schoolleider van De Vijfhoeven.

"Het is veel leuker dan in de klas rekenen."

De leerlingen zelf zijn er erg blij mee: "Het is veel leuker dan in de klas rekenen, want nu kan ik bewegen", vertelt Emma tijdens een rekenspel met de 'levende rekenmachine'. Ook Quincy is aan te stralen. "Ik hou van bewegen en al mijn energie eruit gooien. Heel de dag op een stoel zitten vind ik niet fijn". De Vijfhoeven maakt bij dit soort onderwijs gebruik van het schoolplein of leerlingen lopen door de klas tijdens een kaartspel. "Deze beweegmomenten zijn een aanvulling op reguliere gymlessen die op de school gegeven worden. Uiteindelijk hebben onze leerlingen dezelfde leerdoelen behaald als ieder ander kind", legt Fitters uit.

"De leerlingen zijn meer gemotiveerd."

"We gaan ervan uit dat bij een goede bewegend leren activiteit zelfs meer leerlingen het lesdoel behalen. De leerlingen zijn meer gemotiveerd en het is bewezen dat voldoende beweging een positieve werking heeft op de ontwikkeling van kinderen", vertelt de schoolleider. "Ook hebben we door de dag heen energizers. Dit zijn korte, leuke momenten waarop de leerlingen even actief bezig zijn. Het draait dan even niet om de lesstof. Daarna kunnen ze weer gefocust aan de slag", zegt de schoolleider. "We zien dat de behoefte van de kinderen de laatste jaren erg veranderd is", vertelt Mitchel. "Het is niet zoals vroeger dat leerlingen de hele dag stil op hun stoel zitten. Dynamisch onderwijs sluit beter aan bij de behoefte van de kinderen in deze tijd".

"Kinderen bewegen steeds minder."