Vluchteling Oleh (33) maakt debuut in Oranje: 'Ongelofelijk, enorme eer'

Het is een jaar dat Oleh Zakopailo (33) nooit meer zal vergeten. In mei van dit jaar werd hij voor het eerst vader en afgelopen weekend maakte hij zijn debuut als voetbalinternational voor Oranje, voor het nationale vluchtelingenteam. “Toen ik drie jaar geleden vanuit Oekraïne naar Nederland kwam, had ik hier nooit van kunnen dromen. Het is een eer om het Oranjeshirt te mogen dragen.”

We spreken Oleh in een voormalig kantoorpand in Den Bosch waar honderden vluchtelingen wonen. Op de begane grond naast de receptie nemen we plaats in een kleine activiteitenruimte. Oleh woonde in het plaatsje Kupyansk in de regio Charkov. Dat gebied kwam in 2022 door de oorlog in handen van de Russen en Oleh woonde zes maanden in het bezette gebied. Een week voordat het leger van Oekraïne de stad terugveroverde, vluchtte hij Europa in, weg van de oorlog waarmee hij niets te maken wil hebben.

In 2022 kwam Oleh in Utrecht terecht, waarna hij verhuisde naar Spijk, vlak bij de Duitse grens. “Er was daar geen werk voor mij. Met mijn vrouw kregen we daarna een plekje bij een gezin in Den Bosch en daarna in Rosmalen. Fantastisch lieve mensen."

Hij is nu alleen in Nederland. Zijn vrouw en vijf maanden oude dochter Milana zijn naar een ander land verhuisd waar haar ouders wonen. De voormalig spoorwegingenieur weet niet hoe de komende jaren eruit gaan zien, maar hoopt dat de toekomst voor zijn gezin in Nederland ligt.