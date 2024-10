Nienke kreeg twee herseninfarcten, nu helpt ze anderen met gebarentaal

Op 44-jarige leeftijd kreeg Nienke Fluitman uit Oosterhout twee keer een herseninfarct. Toen ze in het ziekenhuis lag, was ze bang dat ze moeite zou krijgen met spreken. Dat komt vaak voor bij mensen met een herseninfarct. "Hoe fijn is het als mensen elkaar dan met gebaren dingen durven uit te leggen?", realiseerde ze zich. Daarom maakte Nienke, toen ze weer wat beter was, een boek. Daarin staan 220 gebaren die iedereen kan gebruiken.

In januari 2023 kreeg Nienke haar eerste herseninfarct. Ze was op bezoek bij haar ouders in Oosterhout toen ze plotseling een felle pijn aan de voorkant van haar hoofd voelde. Uiteindelijk werd de pijn zo erg, dat ze met de ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. "Ik kon mijn ogen niet opendoen van de pijn", herinnert ze zich. Na twee scans werd geconstateerd dat er niks ernstigs was en dat de pijn vanzelf weg zou zakken. "Dat gebeurde ook wel, maar ik hield er een hangend oog aan over." Een maand later ging het opnieuw fout. "Toen ik 's ochtends in de badkamer stond, werd mijn hele wereld opeens scheef. Ik moest me vastgrijpen aan de muren." Na een aantal nieuwe hersenscans bleek dat Nienke twee keer een herseninfarct had gehad. Beide keren zat er een bloedprop in haar hersenen. De eerste keer voorin, de tweede keer achterin. Ze moest vijf dagen in het ziekenhuis blijven. "Ik lag op een afdeling met alleen maar patiënten die ook een herseninfarct hadden. Ik was verreweg de jongste", herinnert ze zich. "Ik kon geen prikkels verwerken en moest opnieuw leren lopen, omdat ik geen evenwichtsgevoel meer had."

"Ik probeerde met gebaren te laten zien dat hij dat niet moest doen."

Veel mensen om haar heen hadden moeite met spreken. Dat komt vaker voor bij een herseninfarct. Een afasie, heet dat. Iemand met afasie begrijpt soms ook niet wat er tegen haar of hem wordt gezegd. In het dagelijks leven geeft Nienke les in Nederlandse gebarentaal. Die kennis hielp haar tijdens haar tijd in het ziekenhuis. "Naast me lag een meneer die allerlei spullen in zijn mond wilde steken. De verpleegkundige riep steeds dat hij dat niet moest doen, maar dat begreep hij maar niet. Tot ik contact met hem kreeg. Ik probeerde met een gebaar zijn houding na te doen en te laten zien dat hij dat niet moest doen. En dan ging hij dat nadoen." Het was een bevestiging van wat ze eerder al vermoedde: iedereen heeft baat bij gebarentaal. "Als mensen ons niet begrijpen, gaan we automatisch harder tegen ze praten. Dat komt niet aan. Als je iemand dan met je handen laat zien wat je bedoelt, kun je dat vaak wel bereiken."

Een voorbeeld van de gebaren in het boek.