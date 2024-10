Nick (21) was verslaafd aan ketamine en heeft nog altijd heel veel pijn

Van 'iets proberen in het weekend' tot een pijnlijke drugsverslaving. Het overkwam de 21-jarige Nick*, hij raakte verslaafd aan ketamine. Na jaren van gebruik is hij nu onder behandeling bij verslavingskliniek Novadic-Kentron en de Ketaminepoli van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Hij voert een zware strijd om van zijn verslaving af te komen: "Ik had heel veel pijn, maar stoppen lukte niet."

Toen hij meer ging gebruiken, zagen zijn ouders dat het steeds slechter met hem ging. "Ik werkte in de verkoop, maar meldde me steeds vaker ziek. Ik kwam te laat, was wazig en uiteindelijk ging ik ook op het werk gebruiken. Een verslaving hebben, is eigenlijk best wel eenzaam."

Nick was een jaar of vijftien toen hij voor het eerst ketamine gebruikte. Vrienden deden dat ook weleens, voornamelijk in de weekenden.

Toch mocht Nick een behandeling starten. Dat hield in dat hij wekelijks een gesprek had met een behandelaar. "Tijdens zulke gesprekken zei ik dat het goed ging, maar ik stopte niet met gebruiken."

Op z'n zeventiende was de maat vol voor zijn ouders. Hij moest naar de huisarts. Daar kreeg hij een doorverwijzing naar verslavingskliniek Novadic-Kentron. "En bij mijn intake was ik niet nuchter", bekent hij.

In de opvang besloot hij een punt te zetten achter zijn verslaving. Hij gebruikte nog een keer, maar meldde zich weer aan bij de jeugdafdeling van Novadic-Kentron. Na drie weken kon hij opgenomen worden in de kliniek in Vught. "Dat is nu iets meer dan drie maanden geleden."

Ondanks alle pijn en ellende gaat Nick toch jaren door met het gebruik van ketamine, de drugs is zeer verslavend. De ouders van Nick namen daarom een moeilijke beslissing. "Uiteindelijk hebben ze me het huis uitgezet. Ze vonden het moeilijk om mij zo te zien."

Zo'n 'ketamine-kramp' kan tussen de twaalf en achttien uur aanhouden, maar ook een paar dagen. "Vooral de eerste paar uur is het heel pijnlijk. Ik lag met een kruik in bed. Ik kon niks, ik kon niet eten en ik moest veel overgeven", vertelt Nick.

Nick kreeg veel last van zogeheten ‘k-cramps’, dat is kenmerkend bij het gebruik van ketamine. Het zorgt voor zulke acute pijn dat sommige mensen zelfs op de spoedeisende hulp belanden.

Ondertussen werd Nick ontslagen van zijn werk. "Ik zat thuis en ik kreeg steeds meer buikpijn en last van mijn blaas", vertelt hij. "Ik kon het misschien wel, maar ik wilde niet stoppen. Er is een groot verschil tussen kunnen en willen. Natuurlijk had ik last van de pijn, maar langer dan twee weken stoppen lukte me vaak niet."

Ook nu hij al een paar maanden nuchter is, heeft hij nog veel pijn. "Pas na drie of vier weken kwam ik erachter hoe erg de pijn is als je nuchter bent. Ik had nooit gedacht dat ik daar nu nog zo'n last van zou hebben. Ik kan bijvoorbeeld nog steeds niet voetballen of lang wandelen."

Een keer in het half jaar worden zijn blaas- en nierklachten onderzocht door uroloog Wouter van der Sanden. "Mijn blaas herstelt langzamer. Normaal is dat binnen vier tot acht weken, bij mij tussen de tien tot twaalf weken."

"Door de ketamine zitten er een soort wondjes in mijn blaas. Doordat je urine daar langskomt krijg je steken", legt Nick uit. "We moeten afwachten of dat herstelt, maar zo niet dan gaan ze deze wondjes laseren."

Nick is al lang blij dat hij geen stoma hoeft, maar hij had vooraf niet kunnen bedenken dat hij zoveel klachten zou hebben. "Ik dacht dat ik nog helemaal niet zo ver was", zegt hij. "Maar als mijn blaas vol zit, voelt het alsof ik een opgeblazen ballon in mijn buik heb."

En waar Nick eerst om de haverklap moest plassen, is dat nu iets minder. "Ik kan twee tot drie uurtjes weg en dan hoef ik maar één keer te plassen. Eerst moest ik veel vaker, zo'n dertig keer per dag, daardoor sliep ik ook slecht."