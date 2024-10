Vrouw op fatbike gereanimeerd nadat ze in de sloot rijdt

Een vrouw is woensdagmiddag gereanimeerd door omstanders nadat ze in Oisterwijk in een sloot was gereden met haar fatbike. Dat gebeurde aan de Heukelomseweg.

Het slachtoffer werd ontdekt toen voorbijgangers de fatbike zagen liggen in de sloot. Kort daarna vonden ze de zwaargewonde vrouw. Omstanders wisten het slachtoffer uit de sloot te krijgen en begonnen direct met reanimeren. Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter kwamen op de melding af. Het is niet bekend waardoor de vrouw in de sloot terecht is gekomen. De politie doet onderzoek naar het ongeval.