Ruzie in relationele sfeer mondt uit in steekpartij: man (38) gewond

Een 38-jarige man is woensdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Molenstraat in Roosendaal. Een 28-jarige verdachte, een man, werd in het huis aangehouden. De politie laat weten dat de aanleiding voor de steekpartij vermoedelijk een ruzie in de relationele sfeer is.

De vraag wat de relatie tussen beide mannen dan is, kan de politie donderdagochtend niet beantwoorden. Iets na half twee in de nacht van woensdag op donderdag kwam bij de politie een melding van een ruzie in het huis aan de Molenstraat binnen. Agenten die bij het huis kwamen, troffen daar de gewonde man en de verdachte aan. De agenten verleenden direct eerst hulp aan het slachtoffer, dit tot de ambulancemedewerkers er waren. De man is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De 28-jarige verdachte werd in het huis aangehouden en zit vast voor verhoor. De recherche doet verder onderzoek.