Naam van bekende atleet misbruikt op Marktplaats: 'Superklote'

Voormalig hardloopkampioen Greg van Hest is het slachtoffer geworden van oplichterij. Via Marktplaats zijn de naam van de ondernemer en die van zijn hardloopwinkel in Tilburg gebruikt voor de verkoop van nepstartbewijzen voor de NN Marathon Rotterdam 2025. "Ik heb op televisie bij Alberto Stegeman oplichterspraktijken gezien, dat is heftig. Als je dan zelf het slachtoffer bent, is dat superklote."

Via Marktplaats zijn er meerdere mensen opgelicht omdat ze dachten alsnog een startbewijs te hebben bemachtigd voor de uitverkochte marathon van Rotterdam die in april 2025 wordt gehouden. Greg: "Zondagavond kwamen bij ons de eerste meldingen binnen. Op Marktplaats doen oplichters zich voor als mij. Ze eindigen een chat zelfs met Greg. Er zijn flinke bedragen betaald, maar een startbewijs hebben mensen niet gekregen."

"Hopelijk vallen er niet nog meer slachtoffers."

Inmiddels heeft Greg contact gehad met acht gedupeerden. "Ik had een account op Marktplaats van ruim tien jaar oud en mijn vrouw had ook een account. Dit oplichtersaccount was pas net aangemaakt, wij doen geen zaken via Marktplaats. Ik kan nu niks méér doen dan mensen waarschuwen om er niet in te trappen. Ik hoop dat er niet nog meer slachtoffers zijn gemaakt." De telefoon van Greg staat al de hele week roodgloeiend. "Wij vinden het heel vervelend voor de gedupeerden, al kunnen we er niks aan doen. Als ondernemer wil je niet dat je naam op deze manier rondgaat. Onze naam is te grabbel gegooid, dat levert enorm veel stress op. Ik hoop dat dit zo snel mogelijk uit de wereld is. Gelukkig zijn er mensen die ons helpen en de nepadvertenties waar onze naam en/of logo bij staat, rapporteren."

"Kans is nihil dat er iemand wordt opgepakt."