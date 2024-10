Eenzame universiteitskarper Egbert krijgt vriendjes en nieuw verblijf

Koikarper Egbert krijgt een nieuw thuis in een langwerpige vijver bij studentenwoontorens op de campus van de TU/e. En er komt een einde aan zijn eenzaamheid, want drie soortgenoten gaan hem vergezellen op zijn nieuwe stek. De afgelopen week maakten veel studenten en karperliefhebbers zich grote zorgen over de situatie van de eenzame vis in een troebele vijver.

Egbert is een dikke koikarper die in zijn eentje in de vijver voor het Atlasgebouw van de TU woont. Na berichtgeving van universiteitsblad Cursor en Studio040 over de situatie van Egbert stroomden de bezorgde reacties binnen. Zo maken mensen zich zorgen over de eenzaamheid van het beestje en zijn ze bang dat hij overgewicht heeft. De vijver zou volgens vijverexpert Roy Adonis smerig zijn. "De karper is waarschijnlijk ongelukkig", zei hij tegen Studio040.

Onderzoek door vijverexpert

In opdracht van de universiteit heeft een expert van adviesgroep Koi en Vijver deze week de situatie in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat Egbert een gezonde karper is. Egbert is op het eerste oog gezond en heeft een glanzende, egale huid. Dat duidt erop dat hij geen parasieten heeft. Ook is de waterkwaliteit van de vijver waarin hij zwemt de afgelopen maanden verbeterd.

Nieuw onderkomen

Toch heeft de TU in overleg met de expert besloten Egbert in het voorjaar te verhuizen naar een nieuwe vijver, vlak bij de nieuwe studentenwoontorens. Deze vijver is groter en heeft volgens de universiteit veel planten aan de oever. Daardoor krijgt Egbert ook een gevarieerder dieet, met bijvoorbeeld wormpjes, insecten en planten. Door de planten zal het zuurstofgehalte van het water ook hoger zijn vergeleken met zijn huidige vijver. Als kers op de taart hoeft Egbert zich niet meer alleen te voelen: hij krijgt drie wilde karpers als huisgenoten.

De verhuizing van Egbert vindt pas in het voorjaar plaats, omdat de nieuwe vijver dan pas in biologisch evenwicht is, zo laat de TU weten.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

#FreeEgbert: Internet leeft mee met 'dikke, celibataire' universiteitsvis