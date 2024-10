Minder arme mensen door nieuwe berekening, baart Armoedefonds zorgen

Bij het Armoedefonds in Rosmalen begrijpen ze niks van de nieuwe cijfers die naar buiten zijn gekomen over de armoede in Nederland. Door een nieuwe rekenmethode waren er vorig jaar veel minder armen dan verwacht. Maar dat is volgens het Armoedefonds een vertekenend beeld. “Dit mag geen vrijkaart zijn voor het kabinet om niet in actie te komen”, zegt directeur Henk de Graaf.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nibud en het Cultureel Planbureau (SCP) hebben een nieuwe rekenmethode ingevoerd waarmee ze op lagere armoedecijfers uitkomen. Volgens die nieuwe berekening leefden zo'n 540.000 mensen vorig jaar onder de armoedegrens, tegenover ongeveer 830.000 mensen als de oude rekenmethode wordt gebruikt. Dat grote verschil komt doordat huishoudens met een financiële buffer niet meer tot de armen worden gerekend. Als een gezin meer geld op de spaarrekening heeft staan, dan de armoedegrens op jaarbasis, dan is er geen sprake van armoede. Voor een alleenstaande lag dat bedrag vorig jaar op iets meer dan 18.000 euro, voor een stel met twee jonge kinderen was dat iets meer dan 30.000 euro.

"Met die berekening heeft niemand een extra boterham."