Curieuze rouwadvertentie: 'Eenmanscarnavalsvereniging is niet meer'

Een wel heel bijzondere en ludieke rouwadvertentie in de krant van donderdag. In de advertentie wordt het opheffen van de Oeteldonkse eenmanscarnavalsvereniging 'Nooit Gin Ruzie' aangekondigd. De reden: de voorzitter en tevens het enige lid is overleden. Met gelijk een mededeling in de rouwadvertentie: 'De geplande jaarvergadering voor de leden op 11 november gaat niet door'.

In 1979 richtte Joop Doomernik (1929 - 2024) zijn carnavalsvereniging op in Den Bosch/Oeteldonk. Op 50-jarige leeftijd riep hij 'Nooit Gin Ruzie' in het leven. Hij woonde toen al 48 jaar in de stad, waar hij op zijn tweede naartoe verhuisde. Doomernik was lang eigenaar van een interieurwinkel in het centrum van Den Bosch.

'Weer een club minder'

Carnavalskenner Rob van de Laar kende Joop: "Het was een heel aimabele man." Hij betreurt het verdwijnen van de vereniging. "Het is er weer eentje minder, dat is jammer."

'Nooit Gin Ruzie' heeft 45 jaar bestaan. De laatste jaren van zijn leven woonde Joop in het verzorgingstehuis Boswijk in Vught. Op 15 oktober is hij overleden. Joop is 95 jaar geworden valt te lezen in het Brabants Dagblad.

