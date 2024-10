Twee zwaargewonden bij auto-ongeluk, bestuurder aangehouden

Bij een auto-ongeluk op de Estafettelaan in Eindhoven zijn twee inzittenden zwaargewond geraakt. De hulpdiensten rukten massaal uit. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeluk toe.

De politie nam een blaastest af bij de bestuurder en hij is daarna aangehouden. Waarvan hij onder invloed was, is niet duidelijk.

Om de hoek van waar het ongeluk gebeurde, bij het Summacollege, was ondertussen een terreuroefening van de politie aan de gang. Die is gepauzeerd, zodat de hulpverleners naar het ongeval toe konden. Daarom liep er een groot aantal agenten rond.