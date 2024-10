Frank Lammers wint voor tweede keer Televizier-Ring

Frank Lammers heeft donderdagavond opnieuw een Televizier-Ring gewonnen, voor zijn rol in de serie 'Ferry: De Serie' en als Willibrord Frequin in de Videoland-serie Máxima. Hij versloeg zijn collega's Elise Schaap en Pierre Bokma in de categorie Beste Acteur.

"Tweevoudig Nederlands kampioen acteur", zei hij trots op het podium. Frank Lammers won de prijs namelijk ook al in 2022. "Maar ik heb gewonnen van mijn favoriete collega’s", sprak hij. Schaap, zijn tegenspeelster in Ferry, won de prijs al drie keer eerder. Lammers maakte daarvan ook twee keer kans, maar verloor toen dus van Schaap. Lammers bedankte de rest van de cast van de serie en zijn familie. "Ik was er veel niet, daarom zijn zij hier vanavond waarschijnlijk ook niet", lacht hij. "Of omdat ik de vorige keer gezegd had dat mijn zoon geen vriendin had", verwijzend hij naar zijn speech twee jaar geleden. Hij vervolgt: "Is dat inmiddels wel zo? Nee." Over de serie zelf zei Lammers niks. Maar hij sloot zijn speech af met de woorden: "De wereld is lelijk, laten wij hier beetje liefde verspreiden. Geef degene naast je een knuffel en doe dat thuis ook."