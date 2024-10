Drie gewonden na enorme explosie in huis, straat afgesloten

Bij een enorme explosie in een huis aan het Hefveld in Eindhoven, zijn drie mensen gewond geraakt. Volgens de politie liggen er in de woning mogelijk nog meer explosieven. De straat is daarom afgesloten.

Er kwamen drie ambulances naar de straat toe. Op het moment van de knal waren er meerdere mensen aanwezig in de woning. Zeker drie mensen liepen verwondingen op en zaten onder het bloed. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het huis is enorm. De achtergevel ligt in de achtertuin, er zit een gat in de muur naar de buren en ook de voorgevel is beschadigd. Op straat ligt een onderdeel van iets dat lijkt op een mortiergranaat, mogelijk liggen er in de woning nog meer explosieven. Daar doet de politie op dit moment onderzoek naar. De omgeving van de woning is ondertussen afgezet en iedereen moet op grote afstand blijven. De politie bevestigt ter plekke dat er een explosie is geweest, maar wil tegen een correspondent verder niets zeggen.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.