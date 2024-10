TOP Oss is wangedrag supporters beu: geen alcohol meer bij uitwedstrijden

TOP Oss is het wangedrag van een kleine groep supporters tijdens uitwedstrijden helemaal zat. De club neemt harde maatregelen, waaronder een alcoholverbod in de bus en in het uitvak. "Een laatste redmiddel. Zonder deze ingreep riskeren we een volledig leeg uitvak. Dat is iets wat we absoluut niet willen."

Redactie Geschreven door

Het dieptepunt was het duel met FC Volendam op 31 augustus. Bij die wedstrijd brak er onrust uit in het uitvak bij FC Volendam, supporters van TOP Oss trokken na afloop aan hekken en een bus liep schade op door brand. De politie stelde een onderzoek in. Voor uitwedstrijden die daarna volgden werd er geen busvervoer meer geregeld voor de Osse supporters. Op eigen houtje afreizen mocht niet.

"We zijn helemaal klaar met het wangedrag van een deel van onze 'supporters'."

De club komt in actie omdat het busvervoerbedrijf er genoeg van heeft. De vervoerder stond op het punt om te stoppen met het vervoer van de supporters, maar geeft ze nog een allerlaatste kans. "Na overleg met veiligheidspartners, supportersvereniging De Trouwe Oss en TOP Oss zijn we helaas genoodzaakt om harde maatregelen te nemen, want alle betrokken partijen zijn helemaal klaar met het getoonde geweld, vandalisme en wangedrag van een deel van onze 'supporters'."



Relschoppers die zich hebben misdragen riskeren een straf zoals een stadionverbod. Alle uitsupporters van TOP Oss krijgen te maken met maatregelen. Bij een busreis is het niet toegestaan om alcohol te drinken en alle supporters worden voor het instappen gefouilleerd. Wie onder invloed is van alcohol of drugs mag niet naar binnen en krijgt geen geld terug. Een uitreispas is verplicht.

"We hopen in de nabije toekomst weer met een blikje bier te kunnen afreizen."

Het alcoholverbod in de bezoekersvakken geldt voor het hele seizoen. De club heeft daarnaast twee supporterscoördinatoren aangesteld. Bij goed gedrag en geen gedoe, wordt het op de terugreis wellicht mogelijk om maximaal twee eigen drankjes met alcohol te drinken.



De supportersvereniging noemt deze maatregelen een absoluut dieptepunt voor het imago van de club. "Wij steunen de club wel in haar standpunten, omdat een aangescherpte uitreis nog altijd de voorkeur heeft boven een leeg uitvak. Laten we proberen onszelf de komende periode van onze beste kant te laten zien, zodat we in de nabije toekomst weer met een blikje bier kunnen afreizen richting ons geliefde TOP."