Twee katten dood en bewoners gered van balkon bij brand in appartement

Een appartement is donderdagnacht uitgebrand aan de Jan van de Capellelaan in Eindhoven. De brandweer haalde meerdere mensen van balkons op de vierde etage. Zij zaten daar vast vanwege de brand die een etage lager woedde.

De brand was fel, er was veel vuur en rook te zien. De brandweer schaalde binnen tien minuten op. Ook kwamen meerdere ambulances naar de Jan van de Capellelaan. Uiteindelijk werd alleen de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak naar een ziekenhuis gebracht.

Opvang

De brand was snel onder controle. De schade in het flatgebouw is wel groot. Meerdere appartementen zijn onbewoonbaar. Ook het trappenhuis is zwart geblakerd.

Voor de mensen die donderdagnacht niet terug naar huis konden, is opvang geregeld.

Katten dood

Bij de brand kwamen twee katten om het leven. Politie en brandweer onderzoeken hoe de brand kon ontstaan.