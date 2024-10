Auto crasht tegen appartementencomplex

Een automobiliste is donderdagavond laat met haar auto tegen een appartementencomplex gebotst aan de Singel 1940-1945. Dit gebeurde vlak voor middernacht.

De vrouw verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur van haar Dacia Duster. Ze reed door twee heggen heen, nam daarbij de railing mee, raakte een boom en kwam uiteindelijk met haar auto tegen de gevel van het appartementencomplex tot stilstand.

Onder invloed

Politie, brandweer en ambulances rukten na de melding van het ongeluk met spoed uit, maar de bestuurster bleek als door een wonder ongedeerd. Wel is ze door agenten meegenomen naar het politiebureau, mogelijk omdat ze onder invloed was.

Haar auto is zwaar beschadigd en het appartementencomplex liep bij de klap een grote scheur in de gevel op. Ook binnen zou volgens een brandweerman veel schade zou zijn ontstaan.