Topatleet Björn geeft gratis hardlooptraining in strijd tegen overgewicht

Overgewicht en obesitas komen in de gemeente Geertruidenberg meer dan gemiddeld voor, blijkt uit cijfers van het RIVM en de GGD. Tijd voor verandering, vindt topatleet Björn Koreman (33). Hij geeft daarom hardlooptrainingen aan inwoners uit zijn gemeente. “Uiteindelijk wil ik zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen.”

“Hardlopen is een heel toegankelijke sport. Je trekt je schoenen aan, gaat de deur uit en een rondje hardlopen”, vertelt Björn in het Koningspark in Raamsdonksveer. Daar hebben ruim twintig deelnemers, van beginnend tot zeer ervaren, zich verzameld voor een training van de topatleet. “Door ze hier wat tips te geven, maak ik het laagdrempelig.”

“Zonder de juiste begeleiding houd je het hardlopen niet lang vol.”

Het hardlopen begon bij de voormalig handballer als grap. Maar toen hij in 2011 samen met zijn vader deelnam aan de Singelloop in Breda, werd het vuurtje echt aangewakkerd. Inmiddels ziet hij dat meer mensen zich aansluiten bij runclubs of deelnemen aan hardloopwedstrijden, maar zij krijgen daarbij vaak niet de juiste begeleiding. “Daardoor ben ik bang dat ze het niet lang gaan volhouden.” Ook blessures liggen op de loer. In het verleden liep Björn zelf een lopersknie op, waardoor hij er een half jaar uit lag. Toen hij na een aantal maanden herstel weer een blessure kreeg, twijfelde hij of het hardlopen wel aan hem besteed was. “Maar ik kon het niet laten om door te zetten.” Tegenwoordig maakt Björn deel uit van het NN Running Team. Dat is het eerste professionele hardloopteam ter wereld. Onder meer Olympisch kampioen Eliud Kipchoge, die in 2019 binnen twee uur een marathon uitliep, en viermaal wereldkampioen en tweemaal Olympisch kampioen op de 10.000 meter Kenenisa Bekele maken onderdeel uit van dit team. In 2019 finishte Björn als tweede Nederlander bij de marathon van Eindhoven en ondertussen is hardlopen zijn beroep. "Niets mooiers dan dat!”

“Van ultramarathonlopers tot aan mensen die voor het eerst de hardloopschoenen aantrekken.”

Voor de gemeente Geertruidenberg ontwikkelde de professioneel hardloper op eigen initiatief twee hardloopschema’s: vijf kilometer voor beginners, tien kilometer voor gevorderden. Elke derde donderdag van de maand wordt er om half zeven 's avonds een training van een uur georganiseerd in het Koningspark in Raamsdonksveer. “Alleen een rondje hardlopen doen we niet”, vertelt Björn. Hij geeft ook tips over de loophouding en het verbeteren van de loopefficiëntie, de hoeveelheid energie die je gebruikt tijdens het hardlopen. Alle niveaus zijn welkom. “Van ultramarathonlopers tot aan mensen die voor het eerst de hardloopschoenen aantrekken.” Eén van de deelnemers is Sjoerd Buijks (32) uit Raamsdonk. “Ik loop vier keer in de week hard”, vertelt de ultramarathonloper, “maar Björn is een topatleet. Die heeft altijd wel dingen bij te brengen die ik mee kan nemen in mijn eigen sportmomenten.”

