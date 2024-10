PSV gaat met succes in beroep tegen straf coach Peter Bosz

PSV-coach Peter Bosz zit zaterdag gewoon op de bank tijdens de belangrijke uitwedstrijd tegen AZ. De aanklager betaald voetbal eiste een onvoorwaardelijke straf van één wedstrijd tegen de coach omdat hij onlangs kritiek had op scheidsrechter Danny Makkelie. PSV ging in beroep en met succes. De straf is nu omgezet in een voorwaardelijke schorsing.

Volgens de KNVB bracht Bosz met zijn aanmerkingen op de scheidsrechter niet alleen Makkelie maar het hele scheidsrechterskorps verbaal in diskrediet. Op bank tegen AZ

Omdat de straf nu is veranderd in een voorwaardelijke schorsing, mag de PSV-coach zaterdagavond gewoon plaatsnemen op de bank tijdens de belangrijke uitwedstrijd tegen AZ. Voor de voorwaardelijke straf van één wedstrijd geldt een proeftijd van twee jaar. Gaat Bosz binnen die periode opnieuw in de fout, dan gaat de straf alsnog in.