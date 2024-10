Provincie doneert weer ton aan Giro555, gemeenten niet erg happig

De provincie Noord-Brabant heeft wederom een ton gedoneerd aan Giro555. Het samenwerkingsverband van hulporganisaties haalt momenteel geld op voor alle slachtoffers in het Midden-Oosten. Gemeenten zijn een stuk minder vrijgevig. Voor zover bekend heeft nog geen enkel Brabantse gemeente geld overgemaakt naar het gironummer.

Afgelopen woensdag was er een landelijke actiedag van Giro555, waarbij geld werd opgehaald voor alle slachtoffers van conflicten in het Midden-Oosten. Het geld wordt gebruikt voor humanitaire hulp zoals voedsel, water, onderdak en medische en andere zorg. Deze goederen en zorg zijn bij deze actie voor mensen in de Gazastrook, Libanon, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië. Aan het eind van de landelijke actiedag stond de teller op ruim vijftien miljoen euro. Dat is natuurlijk ontzettend veel geld, maar het weerspiegelt ook de gevoeligheid die bestaat rond het doel van de actie. De vorige Giro555-actie, voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië in februari 2023, leverde namelijk ruim 128 miljoen euro op. Een inzameling voor Oekraïne in 2022 bracht 184 miljoen euro in het laatje.

"Deze actie gaat niet over politiek, maar over hulp aan mensen in nood."

Dit jaar ligt het onderwerp van de actie net wat gevoeliger dan andere jaren, merkt ook Daniëlle Brouwer van Giro555 en het Rode Kruis. Veel mensen hebben vragen of zijn bang dat hun gedoneerde geld wordt gebruikt voor wapens. "Bij dit onderwerp komt veel emotie kijken, gesprekken over deze conflicten zijn al snel polariserend", zegt zij. "Maar deze Giro555-actie gaat juist niet over de politiek, maar over hulp aan mensen in nood. Ongeacht je geloof of onder welke overheid je valt, er moeten hulporganisaties zijn die je helpen", aldus Brouwer.

Ondanks dat 15 miljoen euro een groot verschil is met de opgehaalde bedragen bij eerdere edities, is voorzitter van Giro555 Harm Goossens zeker niet ontevreden. "Het bedrag is zo veel hoger dan ik vanochtend durfde te hopen. Bijzonder hoe Nederland bij elkaar is gekomen, met alle moeilijkheden in het conflict. Het voelt echt dat we solidair zijn met mensen die echt onze hulp nodig hebben", meldt hij aan de NOS.

"Noord-Brabant doneert bij elke Giro555 actie 100.000 euro."

De provincie heeft eerder dit jaar besloten om ongeacht het soort actie altijd 100.000 euro te doneren bij een landelijke actie van Giro555. "De gevoeligheid van sommige acties hebben geen invloed gehad op het invoeren van dit nieuwe beleid", laat een woordvoerder van de provincie weten. Tijdens de landelijke actiedag van Giro555 voor slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije werd ook door gemeenten nog volop gedoneerd. Zo gaven de vijf Brabantse gemeenten Eindhoven, Tilburg, Waalwijk, Bergen op Zoom en Maashorst zelfs één euro per inwoner, wat in totaal goed was voor honderdduizenden euro's. Dit jaar lijkt het alsof de gemeenten minder staan te springen om een bijdrage te leveren. Zo laten woordvoerders van de gemeenten Eindhoven, Maashorst en Bergen op Zoom weten dit jaar geen plannen te hebben om een donatie te doen. Bij de gemeente Maashorst heeft dat te maken met "haar financiële positie", zo meldt ze. De gemeente Tilburg neemt pas na het herfstreces een besluit over doneren. Van de gemeente Waalwijk is niet duidelijk of zij bij deze actie doneert of niet. Wil jij ook doneren aan de actie van Giro555? Dat kan tot 10 januari 2025, via hun website!