Drukte op de snelwegen: de herfstvakantie is begonnen

Op de snelwegen in Brabant is het vrijdagmiddag druk. De herfstvakantie is voor de scholen begonnen en veel mensen trekken eropuit. Van west naar oost, overal is er oponthoud.

Rond vier uur was er ruim een uur vertraging op de A2 bij Den Bosch. Dat kwam door een ongeluk bij knooppunt Empel. Van knooppunt Vught tot knooppunt Empel reed het verkeer langzaam door. De linkerrijstrook was afgesloten. De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Al wil dat niet zeggen dat het daarmee gedaan is met de drukte. Vooral rond de grote Brabantse steden is het druk. Zo krijgt verkeer op de A58 van Tilburg naar Eindhoven te maken met zo'n halfuur vertraging. En ook op onder meer de A27 bij Breda, de A2 bij Eindhoven en de A50 bij Oss staat verkeer zo'n tien tot twintig minuten in de file.