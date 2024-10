Brons voor Philip Heijnen op WK baanwielrennen

Philip Heijnen uit Oeffelt heeft bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Denemarken brons veroverd op de puntenkoers. Het is de eerste WK-medaillle voor de 24-jarige Brabander.

"Ik ben supertevreden met deze medaille", zegt Heijnen na afloop tegen de NOS. Al denkt hij dat er misschien wel meer had ingezeten als hij iets slimmer had gereden. Heijnen denkt dat hij zijn koers teveel afstemde op de Deen Niklas Larsen. "Uiteindelijk is ook deze derde plaats al echt geweldig. Ik heb nog nooit eerder een WK puntenkoers gereden en heb dit jaar echt veel aan mezelf gewerkt."

Heijnen reed in de beginfase van de puntenkoers een aanvallende wedstrijd. Hij wisselde de koppositie af met Larsen, die twee keer onder luid gejuich van het publiek op de piste in Ballerup een ronde pakte.

In de slotfase verzamelde de Spanjaard Sebastián Mora de meeste punten. Met zijn 70 punten ging hij zo Larsen en Heijnen voorbij en veroverde hij de gouden medaille. Larsen kreeg zilver (69 punten) en Heijnen brons (65 punten).