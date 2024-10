Lullige naaktslak betrapt na seks, Frans weet waarom piemel op zijn kop zit

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer in Stuifmail een mysterieuze schimmel, een klein beestje dat gaatjes in eikels boort met zijn snuit en een naaktslak die zijn geslachtsdeel uit zijn kop heeft hangen.

Naaktslak heeft de penis nog buiten lichaam hangen

Dorien Verhoeven stuurde mij een foto van een bruine wegslak met iets uit de zijkant van het lichaam. Volgens mij heeft er net een paring plaatsgevonden tussen twee naaktslakken, waarbij de ene naaktslak al vertrokken is. De naaktslak op de foto is nog bezig zijn penis terug te trekken. Dorien was dus net op tijd om daar een foto van te kunnen maken. Penissen bij naaktslakken zitten namelijk aan de zijkant van hun hoofd. Dat kan je mooi zien op de foto. De lengte van zo’n penis, als deze volledig is uitgerold, is 4 tot 5 keer langer dan de slak zelf. Het duurt bij naaktslakken ook wel een behoorlijke tijd voor dat zo’n penis, in naaktslakkentempo, terug is in het lichaam. Tijdens de paring draaien de penissen van beide naaktslakken, net zoals de slakken zelf, om elkaar heen, zoals te zien is op dit filmpje.

Een dode driebandtijger (foto: Hans Spierings)

Wat voor een mug is dit?

Hans Spierings stuurde mij een foto en vroeg mij wat voor mug dit is. Het insect had hij na zijn vakantie ontdekt in de slaapkamer. Als je heel goed kijkt, zie je dat het een soort langpootmug is. Een met de mooie naam 'driebandtijger'. De foto verklaart de naam, want deze langpootmug heeft drie mooie gele banden op het achterlijf en tja, dan kun je denken aan een tijger. Verder zie je op de foto van Hans dat dit insect maar twee vleugels heeft. Daarmee hoort hij thuis in de orde van vliegen en muggen. De lange poten geven aan dat dit een langpootmuggensoort is. Driebandtijgers kunnen wij vooral tegenkomen in ons Brabantse land, want deze soort heeft een voorkeur voor zandgronden. Vooral waterdoorlatende zandgronden en dat zijn voornamelijk de hogere zandgronden. Je ziet ze in die streken aan de randen van bossen, maar ook in tuinen, vooral als er hagen zijn.

Lusten egels naaktslakken? (foto: Pixabay)

Eten egels nu wel of geen naaktslakken?

Antje de Bruyn heeft een egel in haar tuin en nu heeft ze zelfs een bouwpakket egelhuis gedownload om de egel te helpen, maar daar gaat haar vraag niet over. Antje wil weten of egels nu wel of geen slakken lusten? Allereerst zijn er grofweg twee soorten slakken: de huisjesslakken en de naaktslakken. Staan die allebei op het menu van egels? Egels eten graag kevers, rupsen, larven, regenwormen en huisjesslakken. Daarnaast eten ze ook eieren en kleine gewervelde dieren zoals muizen, kikkers, padden en kleine vogeltjes. Naaktslakken dus niet, maar bij grote honger wordt weleens een naaktslak gepakt. Dat doen ze liever niet, want om de naaktslak zit een zeer taai slijm en dat weerhoudt egels ervan ze op te eten.

Wat heeft Diederick uit zijn tuin getrokken? (foto: Diederick Keizer)

Bij het spitten in de tuin gevonden: lange stevige wittige draden en een rondachtig lichaam. Wat is het?

Diederick Keizer was de tuin aan het omspitten en haalde lange stevige wittige draden, met daaraan een rondachtig lichaam naar boven en dacht aan een soort schimmel. Dat klopt helemaal, want op zijn foto zie je duidelijk een aantal zwamdraden en daarnaast, volgens mij, vruchtlichamen van de grote stinkzwam. Uit de twee witte bollen op de foto, die op eieren lijken (ze heten ook duivelseieren) komen uiteindelijk twee vruchtlichamen van de grote stinkzwam. Deze paddenstoelen komen uit de duivelseieren door het gebruik van een eiertand. Dat omhoog komen van die vruchtlichamen duurt enkele uren. Het worden dan 20 centimeter lange poreuze holle stelen, met aan de top vreemde hoeden, die bedekt zijn met een olijfgroene slijmerige sporenlaag.

Daarnaast verspreidt deze paddenstoel een zeer penetrante aasgeur of lijkgeur, die zelfs tegen de wind in te ruiken is. Deze enorme stank trekt vliegen en kevers aan. Die verspreiden dan de sporen. Zijn alle sporen verdwenen, dan blijft er een schone witte hoed achter. Het gehele proces duurt maximaal 24 uur en dan verdwijnt de gehele paddenstoel. Omdat deze paddenstoel zo’n enorme stank verspreidt, denkt men dat deze grote stinkzwam niet eetbaar is. Het tegendeel is waar: de jonge steel, maar vooral het duivelsei zijn zeer goed eetbaar.

Gaatjes in eikels (foto: Theo van der Rijk)

Gevonden in Terheijden eikels met gaatjes, wie heeft dat gedaan?

Theo van der Rijk vindt eikels van de zomereik met kleine gaatjes. Wie doet zoiets? De dader is een kever met de naam 'kleine eikelboorder', die thuis hoort bij de familie van snuitkevers. Deze eikelboorders worden maximaal zo’n 7,5 milljmete groot, maar het is wonderlijk wat de vrouwtjes van deze snuitkeverfamilie kunnen. Zij boren met hun lange en dunne snuit door de harde schil van onrijpe eikels. Dat zie je op dit mooie filmpje.

Een kleine eikelboorder (foto: Saxifraga H. Baas)

Aan het einde van de lange tunnel leggen ze één eitje. Dat kunnen er wel 50 zijn. Kortom; 50 keer boren in een eikel, hoe knap is dat? Dat eitje ontwikkelt zich in de tunnel tot larve en is dus mooi beschermd. Als de rijpe eikel op de grond valt, kruipt de volgegeten larve eruit en meteen de bodem in, ondergronds dus, om daar te verpoppen. Volgend voorjaar komt in mei of juni de kever uit de pop/cocon tevoorschijn en alles begint van voren af aan. Groeiende grote stinkzwam – Tim Wijgerde

