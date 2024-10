Bestelbus botst op geparkeerde vrachtwagen, brandweer bevrijdt bestuurder

De bestuurder van een bestelbus raakte zaterdagochtend gewond bij een botsing op de Hartog Hartogsingel in Oss. Hij reed rond halfnegen met zijn bestelbus tegen een geparkeerde vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam bij de botsing bekneld te zitten en moest door de brandweer bevrijd worden.

De man was goed aanspreekbaar en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie was een traumateam ingeschakeld.