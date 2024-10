PSV start voor het eerst in twee maanden weer met Lang in basis

Noa Lang staat voor het eerst sinds twee maanden weer in het basiselftal van PSV tijdens een Eredivisieduel. De tienvoudig international vormt in de uitwedstrijd tegen AZ samen met Johan Bakayoko en aanvoerder Luuk de Jong de voorhoede. Lang was op 24 augustus tegen Almere City FC voor het laatst basisspeler.

Henk van Ingen Geschreven door