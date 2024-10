Na 8 nederlagen op rij eindelijk een punt voor RKC Waalwijk

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond eindelijk weer een punt gewonnen in de Eredivisie. FC Twente werd thuis op 2-2 gehouden. Daarmee maakten de Waalwijkers een einde aan een reeks van liefst acht nederlagen op rij en vermeden ze een negatief Eredivisierecord. Als ook deze wedstrijd verloren was gegaan, was RKC de club geworden met de slechtste seizoenstart ooit.

Sem Steijn zette de nummer vier van de Eredivisie al in de achtste minuut op voorsprong met zijn achtste treffer van het seizoen. Het was een kopbal, op aangeven van Bart van Rooij. RKC kwam in de 23e minuut op gelijke hoogte. Richonell Margaret schoot van dichtbij raak uit een voorzet van Juan Familia-Castillo.

Kort na rust stond de thuisploeg op voorsprong. Twente-doelman Lars Unnerstall schoof de bal in de voeten van Silvester van der Water, die zijn eerste basisplaats bij de Waalwijkers opfleurde met een doelpunt: 2-1.

Mitchell van Bergen was even daarna bijna goed voor de gelijkmaker, maar Yanick van Osch voorkwam een doelpunt zoals hij zich in de 65e minuut ook goed opstelde toen Steijn dreigde te scoren. Van Osch had geluk toen Mees Hilgers slechts de paal trof. De inzet van Eiting in de blessuretijd was hem te machtig: 2-2.

RKC blijft door het gelijkspel laatste met twee punten minder dan Almere City FC.