Brand op dak van café, gebouw in no time ontruimd

Op het dak van café Wilhelmina aan het Wilhelminaplein in Eindhoven is zaterdagnacht brand uitgebroken. Het café werd daarop uit voorzorg ontruimd, dat geldt ook voor een aantal cafés en restaurants in de buurt. Op het moment dat de brand ontstond, was de tent vol en was een bandje net klaar met spelen.

De eigenaar van het café zat op zijn terras toen hij ineens een brandlucht rook. Toen hij de vuurhaard ontdekte, in een partytent op een plat dak, ging hij samen met zijn zoon daar naartoe om te blussen. Onderweg namen ze alle brandblussers mee die ze konden vinden. Intussen werd de brandweer gebeld. Die was snel aanwezig. Ondanks dat de vlammen metershoog de lucht in schoten, wist de brandweer erger te voorkomen. Het café was volgens de eigenaar in no time ontruimd. De lichten werden aangedaan en een dj vertelde de bezoekers wat er aan de hand was en vroeg iedereen naar buiten te gaan.

Foto: SQ Vision

Onder controle

De brandweer liet rond twee uur 's nachts weten dat het vuur onder controle was en dat er geen risico meer bestond dat de brand zou kunnen overslaan naar andere panden. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Foto: SQ Vision

Geen slachtoffers

Volgens de brandweer zijn er geen slachtoffers gevallen bij de brand. Bij het blussen werden, als gevolg van de omvang van de brand en de moeilijke bereikbaarheid van het vuur, drie blusvoertuigen ingezet. Rond halfdrie liet de brandweer weten alleen nog een nacontrole uit te voeren en bezig te zijn met het ventileren van alle ruimtes waar rook hing.