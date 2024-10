Panden rond café in Eindhoven uit voorzorg ontruimd vanwege brand

Een brand aan de achterzijde van een café in de Prins Hendrikstraat in Eindhoven heeft zaterdagnacht voor overlast gezorgd in de omgeving. Meerdere panden rondom het café werden uit voorzorg tijdelijk ontruimd.

De brandweer liet rond twee uur weten dat het vuur onder controle was en dat er geen risico meer bestond dat de brand zou kunnen overslaan naar andere panden. Geen slachtoffers

Volgens de brandweer zijn er geen slachtoffers gevallen bij de brand. Bij het blussen werden, als gevolg van de omvang van de brand en de moeilijke bereikbaarheid van het vuur, drie blusvoertuigen ingezet. Rond halfdrie liet de brandweer weten alleen nog een nacontrole uit te voeren en bezig te zijn alle ruimtes te ventileren waar rook is binnengedrongen.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision