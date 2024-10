Auto met zeven inzittenden crasht op A58, kind buiten wrak gevonden

Een auto is zaterdagavond naast de A58 over de kop geslagen. Het ongeluk gebeurde tussen Moergestel en Tilburg. In de Kia zaten drie volwassenen en vier kinderen. Een kind werd na de crash buiten de auto gevonden.

Het ging mis nadat de Kia door nog onbekende oorzaak de vangrail naast de weg raakte. De auto crashte en raakte daarbij een Mercedes SUV, die door de klap drie keer om zijn as draaide.

De gecrashte Kia raakte een Mercedes SUV, die door de klap drie keer om zijn as draaide (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De slachtoffers zijn in de ambulances naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en heeft getuigenverklaringen opgenomen.

Het verkeer dat vaststond achter de plaats van het ongeluk kon rond middernacht pas weer doorrijden (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

Weg bezaaid met onderdelen

De A58 was na de crash bezaaid met onderdelen van de Kia. Het verkeer dat vaststond achter de plaats van het ongeluk kon rond middernacht pas weer doorrijden, toen een bergingsbedrijf de wrakstukken had opgeruimd.