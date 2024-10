Doorrijder zorgt voor ravage in Veghel: 'Bang dat ze door de muur rijden'

Een automobilist heeft zaterdagavond laat voor een grote ravage gezorgd op de Bundersweg in Veghel. De bestuurder is hard door de wijk geracet, zou een heeft een boom omver gereden en een aanrijding hebben veroorzaakt. "Ik ben bang dat ze bij me naar binnen rijden, zo hard gaat dat hier."

Volgens buurtbewoonster Annemie de Kleine is de Bundersweg zo onderhand in een racebaan veranderd. "Het gaat er hier zo hard aan toe", vertelt ze. "Ook vannacht, ik werd wakker van het kabaal. De auto had de paaltjes hier omver gereden en een boom kapot geramd. Ik ben onderhand wel bang dat ze een keer door de muur naar binnen rijden."

De doldwaze rot kwam rond half 12 in de avond aan het licht via een melding van een aanrijding. Na de schade aan de Bundersweg, is de bestuurder doorgereden en zou de wegpiraat volgens buurtbewoners in de buurt van het winkelcentrum De Bunders de auto hebben achtergelaten.

Automobilist spoorloos

Naar de automobilist is de politie nog op zoek, laat een woordvoerder zondagochtend weten. Of het gaat om een man of vrouw weet de politie niet. De woordvoerder geeft aan dat er is gesproken met de eigenaar van de auto. Uit dat gesprek is echter niet duidelijk geworden wie er deze zaterdagavond achter het stuur van de auto zat.

Omdat de politie vermoedt dat de doorrijder meerdere aanrijdingen heeft veroorzaakt, vraagt ze mensen die schade hebben dit te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden.